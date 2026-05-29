Couleurs de Bretagne à Val-Couesnon Salle des fêtes Val-Couesnon

Val-Couesnon

Couleurs de Bretagne à Val-Couesnon

Salle des fêtes La Fontenelle Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La commune de Val-Couesnon accueille sa cinquième édition du concours de peinture Couleurs de Bretagne , une célébration artistique de son riche patrimoine, qui se tiendra cette année à La Fontenelle.

Cet événement ouvert à tous et gratuit offre l’opportunité de mettre en lumière les charmes de la région à travers le talent artistique des participants.

Des artistes confirmés pourront échanger avec vous et vous conseiller. Rencontres entre artistes et public, ces journées sont placées sous le sceau de la bonne humeur et du partage.

Les participants sont invités à exprimer leur créativité dans tous les styles, y compris l’abstrait.

Tous les artistes peuvent participer, classés dans différentes catégories d’âge pour les enfants, de technique et de niveau pour les adultes. En fin de journée, un jury local, composé d’artistes, détermine les lauréats.

Le déroulement de la journée sera le suivant

De 8h à 12h inscriptions et validation des supports (chaque artiste apporte son matériel).

De 8h à 16h création des œuvres.

De 15h à 16h retour des œuvres.

De 16h à 17h réunion du jury

À partir de 17h exposition des œuvres réalisées dans la journée auprès du public

18h30 remise des prix et verre de l’amitié

Participation gratuite. .

Salle des fêtes La Fontenelle Val-Couesnon 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 97 57 25 19

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English :

L’événement Couleurs de Bretagne à Val-Couesnon Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne