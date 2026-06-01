Waldersbach

Les Scènes Sauvages SI RIEN N’EST VRAI

5 Montée Oberlin Waldersbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Si rien n’est vrai est un seule en scène pop et romanesque sur notre rapport au mensonge et à la fiction. Le faux est partout dans les mensonges du quotidien, les histoires que nous racontons, la vie que nous inventons sur les réseaux sociaux. Alors, qui croire, quoi croire ? Pour ne pas nous laisser flouer, nous choisissons souvent la méfiance. Mais qu’en est-il alors lorsqu’on nous ment, en prétendant justement éventer les mensonges ? Entre drôlerie et folie, la pièce

Si rien n’est vrai s’attelle à ces questions et propose avec malice une réflexion sur le vrai et le faux .

5 Montée Oberlin Waldersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 7 83 85 19 85 les.scenes.sauvages@gmail.com

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English :

L’événement Les Scènes Sauvages SI RIEN N’EST VRAI Waldersbach a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche