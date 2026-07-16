AGENDA · Saint-Denis-lès-Martel
Les secrets de la ruche, Bibliothèque De Saint-Denis-Lès-Martel, Saint-Denis-lès-Martel
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque De Saint-Denis-Lès-Martel · Saint-Denis-lès-Martel
Informations pratiques
Les secrets de la ruche Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque De Saint-Denis-Lès-Martel Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Une après-midi pour apprendre à connaître les abeilles, le travail de l’apiculteur et les secrets de la ruche.
Bibliothèque De Saint-Denis-Lès-Martel Mairie 46600 Saint-Denis-lès-Martel Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie 0565374409
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