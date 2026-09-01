Informations pratiques

Saint-Denis-lès-Martel

Pays d’Art et d’Histoire Conférence Quand les arbres dissimulent l’histoire ce que le LIDAR révèle du Quercy

Saint-Denis-lès-Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25 20:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Cette conférence s’appuie sur les travaux archéologiques menés par Romain Tagliaferro dans le cadre de sa thèse de doctorat

Cette conférence s’appuie sur les travaux archéologiques menés par Romain Tagliaferro dans le cadre de sa thèse de doctorat. Grâce à l’imagerie LiDAR, une technologie capable détecter des fortifications à travers notamment la couverture forestière, de nombreux sites ont pu être révélés. Ces découvertes renouvellent la connaissance des territoires gaulois du Quercy.

En partenariat avec l’association Les Amis d'Uxellodunum.

Tout public. Réservation obligatoire.

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Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

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English :

This lecture is based on the archaeological research conducted by Romain Tagliaferro as part of his doctoral dissertation

L’événement Pays d’Art et d’Histoire Conférence Quand les arbres dissimulent l’histoire ce que le LIDAR révèle du Quercy Saint-Denis-lès-Martel a été mis à jour le 2026-08-11 par VD Pays Art & Histoire