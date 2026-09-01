Pays d’Art et d’Histoire Conférence Quand les arbres dissimulent l’histoire ce que le LIDAR révèle du Quercy Saint-Denis-lès-Martel
vendredi 25 septembre 2026 · Saint-Denis-lès-Martel
Informations pratiques
Saint-Denis-lès-Martel
Pays d’Art et d’Histoire Conférence Quand les arbres dissimulent l’histoire ce que le LIDAR révèle du Quercy
Saint-Denis-lès-Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25 20:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Cette conférence s’appuie sur les travaux archéologiques menés par Romain Tagliaferro dans le cadre de sa thèse de doctorat
Cette conférence s’appuie sur les travaux archéologiques menés par Romain Tagliaferro dans le cadre de sa thèse de doctorat. Grâce à l’imagerie LiDAR, une technologie capable détecter des fortifications à travers notamment la couverture forestière, de nombreux sites ont pu être révélés. Ces découvertes renouvellent la connaissance des territoires gaulois du Quercy.
En partenariat avec l’association Les Amis d'Uxellodunum.
Tout public. Réservation obligatoire.
.
Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This lecture is based on the archaeological research conducted by Romain Tagliaferro as part of his doctoral dissertation
L’événement Pays d’Art et d’Histoire Conférence Quand les arbres dissimulent l’histoire ce que le LIDAR révèle du Quercy Saint-Denis-lès-Martel a été mis à jour le 2026-08-11 par VD Pays Art & Histoire
À voir aussi à Saint-Denis-lès-Martel (Lot)
- Spectacle : « Saint-Denis au fil des lumières », Gare de Saint-Denis-Lès-Martel, Saint-Denis-lès-Martel 19 septembre 2026
- Spectacle sons & lumières : Modélisme ferroviaire, Gare de Saint-Denis-Lès-Martel, Saint-Denis-lès-Martel 19 septembre 2026
- Visite libre : Uxellodunum, un site archéologique plein de surprises, Fontaine de Loulié, Saint-Denis-lès-Martel 19 septembre 2026
- Les secrets de la ruche, Bibliothèque De Saint-Denis-Lès-Martel, Saint-Denis-lès-Martel 3 octobre 2026