Les secrets de la vie de famille des insectes, Bibliothèque de Bréhémont, Bréhémont

Informations pratiques

Les secrets de la vie de famille des insectes Vendredi 2 octobre, 18h30 Bibliothèque de Bréhémont Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Si la vie de famille est bien documentée chez les oiseaux et les mammifères, elle reste souvent méconnue, voire insoupçonnée, chez les insectes. Pourtant, ces derniers déploient une diversité surprenante de soins parentaux, bien loin des clichés. Lors de cette conférence, je vous ferai découvrir ces comportements fascinants, à travers des exemples d’espèces exotiques ou locales. Nous plongerons ensuite dans les coulisses de ces dynamiques familiales, où se jouent des conflits subtils : entre parents, entre frères et sœurs, ou encore entre générations. En décryptant ces interactions, nous verrons comment les insectes éclairent d’un jour nouveau notre compréhension de la vie de famille chez les animaux, y compris chez l’humain. Dans l’ensemble, cette présentation nous amènera à repenser nos propres modèles familiaux et le rôle essentiel des insectes dans notre compréhension du vivant

Bibliothèque de Bréhémont 3 rue Des Déportés 37130 Bréhémont Bréhémont 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 09 58

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©Joël Meunier