Les secrets de l’absinthe histoire et dégustation Restaurant Au goût du Risoux Bellefontaine
jeudi 20 août 2026 · Restaurant Au goût du Risoux · Bellefontaine
Informations pratiques
Bellefontaine
Les secrets de l’absinthe histoire et dégustation
Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Rendez-vous au restaurant Au goût du Risoux à Bellefontaine pour une animation proposée par François Aymonnier, paysan distillateur aux Fourgs. .
Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 69 55 32
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English : Les secrets de l’absinthe histoire et dégustation
L’événement Les secrets de l’absinthe histoire et dégustation Bellefontaine a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE