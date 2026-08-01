Les secrets de l’absinthe histoire et dégustation Restaurant Au goût du Risoux Bellefontaine

jeudi 20 août 2026 · Restaurant Au goût du Risoux · Bellefontaine

Informations pratiques

Bellefontaine

Les secrets de l’absinthe histoire et dégustation

Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Rendez-vous au restaurant Au goût du Risoux à Bellefontaine pour une animation proposée par François Aymonnier, paysan distillateur aux Fourgs. .

Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 69 55 32

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English : Les secrets de l’absinthe histoire et dégustation

L’événement Les secrets de l’absinthe histoire et dégustation Bellefontaine a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE