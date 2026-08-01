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Les secrets de l’absinthe histoire et dégustation Restaurant Au goût du Risoux Bellefontaine

jeudi 20 août 2026 · Restaurant Au goût du Risoux · Bellefontaine

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Restaurant Au goût du Risoux
Adresse
4606 Route des Fontaines
Ville
39400 Bellefontaine
Département
Jura
Tarif

Bellefontaine

Les secrets de l’absinthe histoire et dégustation

Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Rendez-vous au restaurant Au goût du Risoux à Bellefontaine pour une animation proposée par François Aymonnier, paysan distillateur aux Fourgs.   .

Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 69 55 32 

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English : Les secrets de l’absinthe histoire et dégustation

L’événement Les secrets de l’absinthe histoire et dégustation Bellefontaine a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE

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