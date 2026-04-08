Les secrets de Morgane avec Katia Bessette Château de Comper Concoret
Les secrets de Morgane avec Katia Bessette Château de Comper Concoret mardi 18 août 2026.
Concoret
Les secrets de Morgane avec Katia Bessette
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 16:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Entre magie ancienne, intrigues secrètes et zones d’ombre de la légende arthurienne, Morgane s’y révèle plus complexe, libre et dangereuse que jamais dans ses aventures inédites.
Réservation conseillée. .
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96
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English :
L’événement Les secrets de Morgane avec Katia Bessette Concoret a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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