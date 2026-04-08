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Les secrets de Morgane avec Katia Bessette Château de Comper Concoret

Les secrets de Morgane avec Katia Bessette Château de Comper Concoret mardi 18 août 2026.

Lieu : Château de Comper

Adresse : Centre de l'Imaginaire Arthurien

Ville : 56430 Concoret

Département : Morbihan

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Concoret

Les secrets de Morgane avec Katia Bessette

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 16:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Entre magie ancienne, intrigues secrètes et zones d’ombre de la légende arthurienne, Morgane s’y révèle plus complexe, libre et dangereuse que jamais dans ses aventures inédites.
Réservation conseillée.   .

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96 

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English :

L’événement Les secrets de Morgane avec Katia Bessette Concoret a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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