Les secrets des plantes sauvages médicinales (balade botanique) Camping Les Avenières Manthes
Les secrets des plantes sauvages médicinales (balade botanique) Camping Les Avenières Manthes mercredi 29 juillet 2026.
Manthes
Les secrets des plantes sauvages médicinales (balade botanique)
Camping Les Avenières 1015 Rte de Moras Manthes Drôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
– 12 ans accompagnés
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-07-29 10:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-26
Activité en pleine nature pour découvrir les plantes médicinales locales. Comment identifier les plantes, se servir d’une flore, découvrir les vertus médicinales et les anecdotes de la flore de la Drôme des Collines.
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Camping Les Avenières 1015 Rte de Moras Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33
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English :
A nature activity to discover local medicinal plants. Learn how to identify plants, use a flora, discover medicinal virtues and anecdotes about the flora of the Drôme des Collines.
L’événement Les secrets des plantes sauvages médicinales (balade botanique) Manthes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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