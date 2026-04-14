Les secrets du monde fongique : à la découverte des champignons du Jardin Botanique de Genève – En anglais, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

Les secrets du monde fongique : à la découverte des champignons du Jardin Botanique de Genève – En anglais Mercredi 21 octobre, 15h00 Jardin Botanique de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00

Présents dans notre quotidien – de nos assiettes (pain, fromage, bière) à nos médicaments – les champignons accomplissent également des fonctions essentielles dans la nature, telles que la décomposition de la matière organique morte ou des associations symbiotiques notamment avec les arbres. Et ce ne sont pas des plantes ! Ils ne font pas de photosynthèse et sont plus proches, évolutivement parlant, des animaux.

Au cours de cette visite, nous explorerons les espèces visibles en automne qui produisent des fructifications que l’on peut observer à l’œil nu et que l’on appelle habituellement un champignon.

Vous apprendrez à reconnaître leurs morphologies, à différencier les espèces, et à comprendre leur rôle vital dans les écosystèmes. Une immersion captivante dans un monde caché mais essentiel!

Visite commentée en anglais.

Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://les-secrets-du-monde-fongique-15h.eventwise.ch/inscription-9280/fr »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:

1) Place Albert-Thomas

2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)

3) Chemin de l’Impératrice 1

4) Par les quais de la Rive droite

Saviez-vous que notre Jardin abrite bien plus que des plantes ? Parmi ses habitants discrets se trouvent de nombreuses espèces de champignons, organismes fascinants souvent méconnus mais essentiels.

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