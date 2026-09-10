Les seigneurs d’Oudon, d’un château l’autre, Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes

Informations pratiques

Les seigneurs d’Oudon, d’un château l’autre Mardi 13 octobre, 18h00 Archives départementales de Loire-Atlantique Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T18:00:00+02:00 – 2026-10-13T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-13T18:00:00+02:00 – 2026-10-13T19:30:00+02:00

Les archives d’Oudon, détruites à la Révolution, avaient été consultées au XVIIe par le père Du Paz. La généalogie des seigneurs a pu être reconstituée – même si elle reste parfois confuse. 7 familles, 40 seigneurs au moins se sont succédé, qui font entrer Oudon dans l’Histoire.

Cette conférence est animée par monsieur Arnaud de Perier, propriétaire de Vieille Cour et auteur de : « Vieille Cour à Oudon, l’histoire d’un château » (2026)

Archives départementales de Loire-Atlantique 6 rue de Bouillé, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240482387 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@nantesrenaissance.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.nantesrenaissance.fr »}]

Conférence sur les seigneurs d’Oudon patrimoine histoire

Arnaud de Perier