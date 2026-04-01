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Les sentiers de l’éphémère | Chorales et Concert Theatre La Gargouille Bergerac

Les sentiers de l’éphémère | Chorales et Concert Theatre La Gargouille Bergerac

Les sentiers de l’éphémère | Chorales et Concert Theatre La Gargouille Bergerac dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Theatre La Gargouille

Adresse : Rue Jean Nicot

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Bergerac

Les sentiers de l’éphémère | Chorales et Concert

Theatre La Gargouille Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Venez profiter d’une chorale de la fondation John Bost, de Lunas, choeur pop-rock de
la Rockschool, Big Band de l’atelier 104, GEM du Tremplin.   .

Theatre La Gargouille Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 54 76  theatrelagargouille@gmail.com

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English : Les sentiers de l’éphémère | Chorales et Concert

L’événement Les sentiers de l’éphémère | Chorales et Concert Bergerac a été mis à jour le 2026-04-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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