Les sentiers de l’éphémère | Chorales et Concert Theatre La Gargouille Bergerac

Bergerac

Les sentiers de l’éphémère | Chorales et Concert

Theatre La Gargouille Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Venez profiter d’une chorale de la fondation John Bost, de Lunas, choeur pop-rock de

la Rockschool, Big Band de l’atelier 104, GEM du Tremplin. .

Theatre La Gargouille Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 54 76 theatrelagargouille@gmail.com

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English : Les sentiers de l’éphémère | Chorales et Concert

L’événement Les sentiers de l’éphémère | Chorales et Concert Bergerac a été mis à jour le 2026-04-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides