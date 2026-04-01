Les sentiers de l’éphémère | Les Cigales Theatre La Gargouille Bergerac

Bergerac

Les sentiers de l’éphémère | Les Cigales

Theatre La Gargouille Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 14:30:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Venez profiter d’un spectacle drôle et poétique qui interroge la place essentielle de la culture dans nos vies. Suivez le clown Divoc et une troupe d’artistes hauts en couleur dans leur résistance face à l’interdiction de la culture. .

Theatre La Gargouille Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 54 76 theatrelagargouille@gmail.com

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English : Les sentiers de l’éphémère | Les Cigales

L’événement Les sentiers de l’éphémère | Les Cigales Bergerac a été mis à jour le 2026-04-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides