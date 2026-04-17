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Les sentiers de l’éphémère | Concert Theatre La Gargouille Bergerac

Les sentiers de l’éphémère | Concert Theatre La Gargouille Bergerac

Les sentiers de l’éphémère | Concert Theatre La Gargouille Bergerac vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Theatre La Gargouille

Adresse : Rue Jean Nicot

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Bergerac

Les sentiers de l’éphémère | Concert

Theatre La Gargouille Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 17:30:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Venez profiter de l’inauguration du chapiteau avec un concert de la Fanfare Pierres & Fils !   .

Theatre La Gargouille Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 54 76  theatrelagargouille@gmail.com

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English : Les sentiers de l’éphémère | Concert

L’événement Les sentiers de l’éphémère | Concert Bergerac a été mis à jour le 2026-04-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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