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Salon de la Maquette Espace Etincelle Bergerac

Salon de la Maquette Espace Etincelle Bergerac

Salon de la Maquette Espace Etincelle Bergerac samedi 18 avril 2026.

Lieu : Espace Etincelle

Adresse : 1 Allée Lucien Videau

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Bergerac

Salon de la Maquette

Espace Etincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-18

Venez au salon de la Fédération Française de Maquettisme Statique.
Cet événement rassemblera des centaines de passionnés, clubs et maquettistes indépendants venus de toute la France

Au programme

Plus de 400 mètres de tables d’exposition,
150 exposants venus de toutes les régions de France.

la présence de commerçants spécialisés dans l’univers de la maquette et du modélisme.

Cette exposition a pour vocation de faire découvrir le maquettisme au plus large public, d’encourager la transmission
entre les générations et de valoriser le travail minutieux, la créativité et la passion des maquettistes.

Le maquettisme est également une forme d’expression culturelle. À travers les dioramas et les reproductions, il permet de reconstituer des périodes historiques, comme la Seconde Guerre mondiale, mais aussi d’imaginer des univers futuristes ou inspirés du cinéma et de la science-fiction.   .

Espace Etincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 52 05 04 

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English : Salon de la Maquette

L’événement Salon de la Maquette Bergerac a été mis à jour le 2026-04-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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