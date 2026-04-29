Sennevières

Les sentiers du patrimoine

Sennevières Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 09:00:00

fin : 2026-09-29 15:00:00

Date(s) :

2026-09-29

Randonnée du patrimoine de 6h comprenant la visite inédite des trois monuments de la Chartreuse du Liget la chapelle Saint-Jean, la Chartreuse et la Corroirie.

10km, prévoir tenue adaptée, pique-nique tiré du sac. Départ 9h, retour 15h.

Inscription obligatoire.

Randonnée du patrimoine de 6h comprenant la visite inédite des trois monuments de la Chartreuse du Liget la chapelle Saint-Jean, la Chartreuse et la Corroirie.

10 km, peu de dénivelé, prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques, pique-nique tiré du sac.

Départ au kiosque de l’étang du Pas aux Ânes à 9h. Retour à 15h.

Inscription obligatoire. .

Sennevières 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 07 45 39 07 intermedes.centre@gmail.com

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English :

6-hour heritage walk including a unique visit to the three monuments of the Chartreuse du Liget: the chapel of Saint-Jean, the Chartreuse and the Corroirie.

10km, bring suitable clothing, picnic. Departure 9am, return 3pm.

Registration required.

L’événement Les sentiers du patrimoine Sennevières a été mis à jour le 2026-04-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire