Sennevières

Journées Européennes du Patrimoine

Sennevières Indre-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée de la chapelle, de son architecture et de ses peintures murales du XIIème siècle. Ensemble exceptionnel. Lieu d’établissement des Chartreux, ordre monastique présent en forêt de Loches jusqu’à la Révolution.

Départs à 15h, 16h, 17h et 18h.

Visite guidée de la chapelle, de son architecture et de ses peintures murales du XIIème siècle. Ensemble exceptionnel. Lieu d’établissement des Chartreux, ordre monastique présent en forêt de Loches jusqu’à la Révolution. 2 .

Sennevières 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 07 45 39 07 intermedes.centre@gmail.com

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English :

Guided tour of the chapel, its architecture and its 12th-century murals. An exceptional ensemble. Home to the Carthusian monks, a monastic order present in the Loches forest until the Revolution.

Tours depart at 3pm, 4pm, 5pm and 6pm.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Sennevières a été mis à jour le 2026-04-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire