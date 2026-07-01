Visite guidée de la chapelle Saint Jean du Liget, Chapelle Saint-Jean-du-Liget, Sennevières

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle Saint Jean du Liget 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Jean-du-Liget Indre-et-Loire

2 euros/pers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite exceptionnelle de la chapelle Saint Jean du Liget ; commentaires des peintures du XIIᵉ siècle ; témoignage de l’occupation du site par les Chartreux du Moyen Âge à la Révolution.

Départ toutes les heures de 15h à 18h, le samedi et le dimanche, 45 minutes. 2 euros/pers.

Chapelle Saint-Jean-du-Liget 19 La Logerelle, 37600 Sennevières, France Sennevières 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Chapelle du XIIIe siècle, couverte de fresques romanes. La propriété de la chapelle (anciennement propriété de l’Etat, ministère de la culture) a été transférée à la commune par convention signée le 27 août 2007.

Visite exceptionnelle de la chapelle Saint Jean du Liget ; commentaires des peintures du XIIᵉ siècle ; témoignage de l’occupation du site par les Chartreux du Moyen Âge à la Révolution.

©JEANNE ROUSSY DUCHER