Informations pratiques

Ribeauvillé

Les sérénades estivales de l’orchestre Muckaloch

Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 19:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-26

Profitez de concerts gratuits de l’orchestre Murkaloch dans les rues de Ribeauvillé, pour des soirées estivales placées sous le signe de la musique et de la convivialité.

Découvrez les sérénades estivales de l’orchestre Murkaloch cet été à Ribeauvillé.

Mercredi 15 juillet 2026 à 19h30 angle Rue des Cigognes / Grand’Rue

Mercredi 22 juillet 2026 à 19h30 Grand’Rue / Place de l’Ancien Hôpital

Mercredi 26 août 2026 à 19h30 Place de la Mairie

Ambiance conviviale, concert gratuit. .

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Enjoy free concerts by the Murkaloch Orchestra in the streets of Ribeauvillé, for summer evenings filled with music and good cheer.

L’événement Les sérénades estivales de l’orchestre Muckaloch Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr