Les séries TV dans l’histoire de la télévision, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Les séries TV dans l’histoire de la télévision Mardi 23 juin, 17h30 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T17:30:00+02:00 – 2026-06-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T17:30:00+02:00 – 2026-06-23T19:00:00+02:00

Mardi 23 juin – 17h30

Les séries télévisées ont évolué de manière spectaculaire depuis leurs débuts. De simples adaptations de programmes radio, elles sont devenues des productions complexes et diversifiées. L’impact des innovations technologiques, des changements sociaux et des nouvelles plateformes de streaming a façonné l’industrie des séries TV. Depuis le début des années 2000, portées par une nouvelle génération de fictions ambitieuses, aux intrigues et à la dramaturgie foisonnantes, les séries rencontrent un succès sans précédent, tant en audiences qu’en retours critiques. Chaque épisode d’une nouvelle série phare est attendu par des millions de spectateurs Aujourd’hui, elles continuent d’influencer notre culture et de refléter les évolutions de notre société. Les séries télés sont plus populaires que jamais, attirant un public mondial avec des histoires captivantes et des personnages diversifiés.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine – Salle patrimoine

Durée : 1h30 – Sur inscription à mediation.bep@mairie-toulouse.fr

Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France

