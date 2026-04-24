LES SIESTES JARDIN COMPANS CAFFARELLI Toulouse
LES SIESTES JARDIN COMPANS CAFFARELLI Toulouse jeudi 25 juin 2026.
Toulouse
LES SIESTES
JARDIN COMPANS CAFFARELLI Boulevard Lascrosses Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-25
Les Siestes à Toulouse est un festival toulousain gratuit et en plein air dédié aux musiques aventureuses.
Au programme des mélodies éthérées , des atmosphères cathartiques, des énergies vives et des sonorités électroniques !
LINE UP
Le Grand Couturier
FRANCE
Devon Rexi
bivou4c & lülü
Almond Butyl
KIM KHAN
Brokenchord
Florence Sinclair
Tracey
Yuri Umemoto
Emily Wittbrodt
La Rat
DJ Travella .
JARDIN COMPANS CAFFARELLI Boulevard Lascrosses Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie info@les-siestes.com
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English :
Les Siestes à Toulouse is a free outdoor festival in Toulouse dedicated to adventurous music.
L’événement LES SIESTES Toulouse a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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