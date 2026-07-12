Les soirées artisanales de la Friche Oloron-Sainte-Marie
mercredi 5 août 2026 · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Les soirées artisanales de la Friche
5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05 21:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Venez assister aux soirées artisanales proposées par et à La Friche. Quatre marché d’artisans avec buvette.
Retrouvez bijoux, gravures, savons, bois, livres, plantes, couture, décorations, producteurs, pyrogravures… et un bar à paillettes. Ce jour, un concert avec Palavas 82, duo jazz manouche. .
5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 64 02 81 adishatz@lafricheoloron.fr
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English : Les soirées artisanales de la Friche
L’événement Les soirées artisanales de la Friche Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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