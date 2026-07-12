Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Les soirées artisanales de la Friche

5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 16:00:00

fin : 2026-08-05 21:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez assister aux soirées artisanales proposées par et à La Friche. Quatre marché d’artisans avec buvette.

Retrouvez bijoux, gravures, savons, bois, livres, plantes, couture, décorations, producteurs, pyrogravures… et un bar à paillettes. Ce jour, un concert avec Palavas 82, duo jazz manouche. .

5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 64 02 81 adishatz@lafricheoloron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les soirées artisanales de la Friche

L’événement Les soirées artisanales de la Friche Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn