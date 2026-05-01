Les soirées au Café du château Monts-sur-Guesnes
Les soirées au Café du château Monts-sur-Guesnes samedi 9 mai 2026.
Monts-sur-Guesnes
Les soirées au Café du château
1 Allée des Marronniers Monts-sur-Guesnes Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
A partir de 19h soirée musique avec le Trio 1 Basse pour 3
sur la terrasse du café
Espace bar et restauration ouvert Ouvert à tous .
1 Allée des Marronniers Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 89 81
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English : Les soirées au Café du château
L’événement Les soirées au Café du château Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays Loudunais