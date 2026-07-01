Informations pratiques

Tavant

Les Soirées Culturelles

Rue Saint-Nicolas Tavant Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Une soirée Culturelle durant laquelle Patrimoine, art sonore et visuel mettent en éveil nos sens tant par la beauté des fresques du XII qu’abrite notre belle église Romane, par l’acoustique parfaite et le talent des musiciens qui s’y produisent et également par la créativité d’artistes locaux qui ou

Une soirée Culturelle durant laquelle Patrimoine, art sonore et visuel mettent en éveil nos sens tant par la beauté des fresques du XII qu’abrite notre belle église Romane, par l’acoustique parfaite et le talent des musiciens qui s’y produisent et également par la créativité d’artistes locaux qui ouvrent à nos yeux de nouveaux espaces. C’est aussi , en toute simplicité que suite à ces réjouissances, nous partagerons boissons et grignotages à la fraîcheur de nos belles soirées d’été. L’événement débute à 18h avec la visite de la crypte ( réservation obligatoire par téléphone, voir affiche) à 19h le trio de Damien Ropars nous transporte à la New Orleans ( réservation conseillée par téléphone) et les œuvres des artistes sont visibles et une inauguration est prévue à partir de 20h30. 8 .

Rue Saint-Nicolas Tavant 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 72 30 69 94 culture@tavant.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A cultural evening during which heritage, sound, and visual art awaken our senses—not only through the beautyof the 12th-century frescoes housed in our beautiful Romanesque church, through the perfect acoustics and the talent of the musicians performing there, and also through the creativity of loca

L’événement Les Soirées Culturelles Tavant a été mis à jour le 2026-07-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme