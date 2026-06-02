Les Soirées de Jezainville Rue de l’Esch Jezainville

Jezainville

Les Soirées de Jezainville

Rue de l’Esch Bords du ruisseau Jezainville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 23:59:00

Date(s) :

2026-08-21

Les animations de Jezainville sont de retour ! Profitez de vos soirées estivales en musique

Au programme de 19h à 2h

Bières et limonades artisanales, vins et softs par Hugo Bières Truck

Chausson pizza par C’PIZZ Kébab par Ifez

Desserts proposés par l’Association des parents d’élèves

Chansons et blind test avec MélodieTout public

0 .

Rue de l’Esch Bords du ruisseau Jezainville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 04 20 contact@jezainville.fr

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English :

Jezainville’s entertainment is back! Enjoy your summer evenings with music

On the program? from 7 p.m. to 2 a.m.

Craft beers and lemonades, wines and softs by Hugo Bières Truck

Chausson pizza by C’PIZZ ? Kebab by Ifez

Desserts by the Parents’ Association

Songs and blind test with Mélodie

L’événement Les Soirées de Jezainville Jezainville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT PONT A MOUSSON