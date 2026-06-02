Les Soirées de Jezainville Rue de l’Esch Jezainville
Les Soirées de Jezainville Rue de l’Esch Jezainville vendredi 21 août 2026.
Jezainville
Les Soirées de Jezainville
Rue de l’Esch Bords du ruisseau Jezainville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 23:59:00
Date(s) :
2026-08-21
Les animations de Jezainville sont de retour ! Profitez de vos soirées estivales en musique
Au programme de 19h à 2h
Bières et limonades artisanales, vins et softs par Hugo Bières Truck
Chausson pizza par C’PIZZ Kébab par Ifez
Desserts proposés par l’Association des parents d’élèves
Chansons et blind test avec MélodieTout public
0 .
Rue de l’Esch Bords du ruisseau Jezainville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 04 20 contact@jezainville.fr
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English :
Jezainville’s entertainment is back! Enjoy your summer evenings with music
On the program? from 7 p.m. to 2 a.m.
Craft beers and lemonades, wines and softs by Hugo Bières Truck
Chausson pizza by C’PIZZ ? Kebab by Ifez
Desserts by the Parents’ Association
Songs and blind test with Mélodie
L’événement Les Soirées de Jezainville Jezainville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT PONT A MOUSSON