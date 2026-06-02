Les Soirées de Jezainville Rue de l’Esch Jezainville
Les Soirées de Jezainville Rue de l’Esch Jezainville vendredi 9 octobre 2026.
Jezainville
Les Soirées de Jezainville
Rue de l’Esch Bords du ruisseau Jezainville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 19:00:00
fin : 2026-10-09 23:59:00
Date(s) :
2026-10-09
Les animations de Jezainville sont de retour ! Profitez de vos soirées en musique
Au programme de 19h à minuit
Tartiflette et salade verte Bières, vins et softs par La Belle Epoque
Desserts proposés par l’Association des parents d’élèves
Soirée années 80 et 90 avec DJ ShubyTout public
0 .
Rue de l’Esch Bords du ruisseau Jezainville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 04 20 contact@jezainville.fr
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English :
Jezainville’s entertainment is back! Enjoy your evenings with music
On the program? from 7pm to midnight
Tartiflette and green salad ? Beer, wine and soft drinks by La Belle Epoque
Desserts by the Parents’ Association
80s and 90s party with DJ Shuby
L’événement Les Soirées de Jezainville Jezainville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT PONT A MOUSSON
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