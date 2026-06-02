Les Soirées de Jezainville Rue de l’Esch Jezainville

Jezainville

Les Soirées de Jezainville

Rue de l’Esch Bords du ruisseau Jezainville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 19:00:00

fin : 2026-10-09 23:59:00

Date(s) :

2026-10-09

Les animations de Jezainville sont de retour ! Profitez de vos soirées en musique

Au programme de 19h à minuit

Tartiflette et salade verte Bières, vins et softs par La Belle Epoque

Desserts proposés par l’Association des parents d’élèves

Soirée années 80 et 90 avec DJ ShubyTout public

0 .

Rue de l’Esch Bords du ruisseau Jezainville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 04 20 contact@jezainville.fr

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English :

Jezainville’s entertainment is back! Enjoy your evenings with music

On the program? from 7pm to midnight

Tartiflette and green salad ? Beer, wine and soft drinks by La Belle Epoque

Desserts by the Parents’ Association

80s and 90s party with DJ Shuby

L’événement Les Soirées de Jezainville Jezainville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT PONT A MOUSSON