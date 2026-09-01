Les Soirées de Jezainville Rue de l’Esch Jezainville

Informations pratiques

Jezainville

Les Soirées de Jezainville

Rue de l’Esch Bords du ruisseau Jezainville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 23:59:00

Date(s) :

2026-09-18

Les animations de Jezainville sont de retour ! Profitez de vos soirées en musique

Au programme de 19h à minuit

Soirée caritative au profit de l’école de Jezainville

Frites et barbecue bières, vins, softs

Desserts proposés par l’Association des parents d’élèves

Musique et toile de peinture vendue aux enchères par MichelTout public

0 .

Rue de l’Esch Bords du ruisseau Jezainville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 04 20 contact@jezainville.fr

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English :

Jezainville’s entertainment is back! Enjoy your evenings with music

On the program? from 7pm to midnight:

Charity evening to benefit Jezainville school

French fries and barbecue ? beer, wine, soft drinks

Desserts provided by the Parents’ Association

Music and painting canvas auctioned by Michel

L’événement Les Soirées de Jezainville Jezainville a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON