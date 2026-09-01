Les Soirées de Jezainville Rue de l’Esch Jezainville
vendredi 18 septembre 2026 · Rue de l'Esch · Jezainville
Informations pratiques
Jezainville
Les Soirées de Jezainville
Rue de l’Esch Bords du ruisseau Jezainville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 23:59:00
Date(s) :
2026-09-18
Les animations de Jezainville sont de retour ! Profitez de vos soirées en musique
Au programme de 19h à minuit
Soirée caritative au profit de l’école de Jezainville
Frites et barbecue bières, vins, softs
Desserts proposés par l’Association des parents d’élèves
Musique et toile de peinture vendue aux enchères par MichelTout public
0 .
Rue de l’Esch Bords du ruisseau Jezainville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 04 20 contact@jezainville.fr
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English :
Jezainville’s entertainment is back! Enjoy your evenings with music
On the program? from 7pm to midnight:
Charity evening to benefit Jezainville school
French fries and barbecue ? beer, wine, soft drinks
Desserts provided by the Parents’ Association
Music and painting canvas auctioned by Michel
L’événement Les Soirées de Jezainville Jezainville a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON
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- Les Soirées de Jezainville Rue de l’Esch Jezainville 9 octobre 2026