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AGENDA · Jezainville

Les Soirées de Jezainville Rue de l’Esch Jezainville

vendredi 18 septembre 2026 · Rue de l'Esch · Jezainville

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue de l'Esch
Adresse
Bords du ruisseau
Ville
54700 Jezainville
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Jezainville

Les Soirées de Jezainville

Rue de l’Esch Bords du ruisseau Jezainville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 23:59:00

Date(s) :
2026-09-18

Les animations de Jezainville sont de retour ! Profitez de vos soirées en musique

Au programme de 19h à minuit
Soirée caritative au profit de l’école de Jezainville
Frites et barbecue bières, vins, softs
Desserts proposés par l’Association des parents d’élèves
Musique et toile de peinture vendue aux enchères par MichelTout public
0  .

Rue de l’Esch Bords du ruisseau Jezainville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 04 20  contact@jezainville.fr

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English :

Jezainville’s entertainment is back! Enjoy your evenings with music

On the program? from 7pm to midnight:
Charity evening to benefit Jezainville school
French fries and barbecue ? beer, wine, soft drinks
Desserts provided by the Parents’ Association
Music and painting canvas auctioned by Michel

L’événement Les Soirées de Jezainville Jezainville a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON

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