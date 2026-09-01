Informations pratiques

Locmaria-Plouzané

Les soirées de l’UPPI – Les filles de l’escadron bleu

Centre socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 18:30:00

fin : 2026-09-29 20:30:00

Date(s) :

2026-09-29

L’histoire extraordinaire de dix infirmières conductrices de la Croix rouge, envoyées en Pologne d’avril à novembre 1945, pour rapatrier blessés et déportés français livrés à eux mêmes dans une Allemagne dévastées. Obligées de traverser la zone soviétique, elles ont affronté les dangers, le froid, les pannes, sans faillir à leur devoir.

Cette soirée aura lieu en présence de représentants de l’antenne de la croix rouge de Brest. .

Centre socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 6 71 98 66 89

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English :

L’événement Les soirées de l’UPPI – Les filles de l’escadron bleu Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-08-14 par OT IROISE BRETAGNE