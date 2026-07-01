Les soirées du clocher Saint-Didier de Charpey Charpey
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Didier de Charpey · Charpey
Informations pratiques
Charpey
Les soirées du clocher
Saint-Didier de Charpey Place de l’église Charpey Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-17
Les Soirées du Clocher reviennent pour vous proposer deux spectacles inédits un récit théâtral et chant, et un spectacle d’improvisation interactif et vitaminé ! Venez nombreux !
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Saint-Didier de Charpey Place de l’église Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 80 55 mairie@charpey.fr
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English :
Les Soirées du Clocher is back with two brand-new shows: a theatrical storytelling and singing performance, and an interactive, high-energy improv show! We hope to see many of you there!
L’événement Les soirées du clocher Charpey a été mis à jour le 2026-07-08 par Valence Romans Tourisme
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