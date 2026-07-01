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AGENDA · Charpey

Les soirées du clocher Saint-Didier de Charpey Charpey

vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Didier de Charpey · Charpey

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Saint-Didier de Charpey
Adresse
Place de l’église
Ville
26300 Charpey
Département
Drôme
Tarif

Charpey

Les soirées du clocher

Saint-Didier de Charpey Place de l’église Charpey Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-17

Les Soirées du Clocher reviennent pour vous proposer deux spectacles inédits un récit théâtral et chant, et un spectacle d’improvisation interactif et vitaminé ! Venez nombreux !
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Saint-Didier de Charpey Place de l’église Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 80 55  mairie@charpey.fr

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English :

Les Soirées du Clocher is back with two brand-new shows: a theatrical storytelling and singing performance, and an interactive, high-energy improv show! We hope to see many of you there!

L’événement Les soirées du clocher Charpey a été mis à jour le 2026-07-08 par Valence Romans Tourisme

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