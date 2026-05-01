Les soirées jeux et cie ! Au Tallud Maison des associations Le Tallud
Les soirées jeux et cie ! Au Tallud Maison des associations Le Tallud vendredi 15 mai 2026.
Le Tallud
Les soirées jeux et cie ! Au Tallud
Maison des associations 75 Rue de l’Atlantique Le Tallud Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15 23:59:00
Date(s) :
2026-05-15
Soirée Jeux & Cie Le rendez-vous ludique du vendredi !
Les Fées de la Tour vous ouvrent les portes de leurs soirées jeux & cie au Tallud.
Laissez vos soucis au bas de la tour et grimpez nous rejoindre pour quatre heures festives et de découvertes ludiques.
Venez seul(e) ou accompagné(e), on trouvera toujours une place pour vous autour d’une table !
Programme du jeu de société moderne, de l’ambiance et une bonne dose de bonne humeur
2 animateurs
Organisée par Les Fées de la Tour, .
Maison des associations 75 Rue de l’Atlantique Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 61 72 01 asso.lesfeesdelatour@gmail.com
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L’événement Les soirées jeux et cie ! Au Tallud Le Tallud a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine