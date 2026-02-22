Vide-grenier de l’Éveil Foot Le Tallud la Vernière Le Tallud
Vide-grenier de l’Éveil Foot Le Tallud la Vernière Le Tallud dimanche 17 mai 2026.
Vide-grenier de l’Éveil Foot Le Tallud
la Vernière Site La Vernière Le Tallud Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif réduit
Date : 2026-05-17
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Grand Vide-greniers arboré plus de 1 000 mètres d’expositions
Buvette et restauration sur place
Parking sur place (Merci de ne pas stationner dans les rues)
Pour les exposants
Réservation par téléphone auprès de Laurence ou de Cindy. .
la Vernière Site La Vernière Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 73 06 23
English : Vide-grenier de l’Éveil Foot Le Tallud
