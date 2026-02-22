Vide-grenier de l’Éveil Foot Le Tallud la Vernière Le Tallud

Vide-grenier de l’Éveil Foot Le Tallud

la Vernière Site La Vernière Le Tallud Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Grand Vide-greniers arboré plus de 1 000 mètres d’expositions

Buvette et restauration sur place

Parking sur place (Merci de ne pas stationner dans les rues)

Pour les exposants

Réservation par téléphone auprès de Laurence ou de Cindy. .

la Vernière Site La Vernière Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 73 06 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier de l’Éveil Foot Le Tallud

L’événement Vide-grenier de l’Éveil Foot Le Tallud Le Tallud a été mis à jour le 2026-02-22 par CC Parthenay Gâtine