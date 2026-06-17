Ribérac

Les Soirées Musicales

Église de Faye Ribérac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Les Soirées musicales de Ribérac 3 concerts sont proposés cette année en soirée, sous la forme d’un festival.

17 juillet 21h Concert de guitares classiques Musiques espagnoles et d’ailleurs par Éric Franceries et Éric Sobczyk à l’église de Faye

Tarif plein 15 € et tarif réduit 10 €, plus d’infos et réservations au 05 24 14 00 68 ou 05 53 92 52 20. .

Église de Faye Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 14 00 68 centre.culturel@mairie-riberac.fr

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English : Les Soirées Musicales

L’événement Les Soirées Musicales Ribérac a été mis à jour le 2026-06-17 par Val de Dronne