Les Soirées Musicales Ribérac
Les Soirées Musicales Ribérac vendredi 17 juillet 2026.
Ribérac
Les Soirées Musicales
Église de Faye Ribérac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Les Soirées musicales de Ribérac 3 concerts sont proposés cette année en soirée, sous la forme d’un festival.
17 juillet 21h Concert de guitares classiques Musiques espagnoles et d’ailleurs par Éric Franceries et Éric Sobczyk à l’église de Faye
Tarif plein 15 € et tarif réduit 10 €, plus d’infos et réservations au 05 24 14 00 68 ou 05 53 92 52 20. .
Église de Faye Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 14 00 68 centre.culturel@mairie-riberac.fr
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English : Les Soirées Musicales
L’événement Les Soirées Musicales Ribérac a été mis à jour le 2026-06-17 par Val de Dronne
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