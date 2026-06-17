Ribérac

Les Soirées Musicales

Collégiale Notre-Dame Ribérac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Les Soirées musicales de Ribérac 3 concerts sont proposés cette année en soirée, sous la forme d’un festival

20 juillet 18h Concert avec le trio Alta sur le thème Musiques classiques, espagnoles, jazz, films à la Collégiale Notre-Dame avec Vadim Tidjik au violon, Éric Sobczyk à la guitare et Igor Kiritchenko au violoncelle –

Tarif plein 15 € et tarif réduit 10 €, plus d’infos et réservations au 05 24 14 00 68 ou 05 53 92 52 20. .

Collégiale Notre-Dame Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 14 00 68 centre.culturel@mairie-riberac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Soirées Musicales

L’événement Les Soirées Musicales Ribérac a été mis à jour le 2026-06-17 par Val de Dronne