Dédicace avec Michel de Caurel Librairie L’Arbre à Palabres Ribérac

Informations pratiques

Ribérac

Dédicace avec Michel de Caurel

Librairie L’Arbre à Palabres 3 bis rue du 26 Mars Ribérac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

La librairie L’Arbre à Palabres accueille Michel De Caurel pour séance de dédicace autour de son dernier thriller L’insuffisance du Désir , paru aux éditions La Geste. L’auteur nous entraîne dans une intrigue au cœur d’un village du Périgord.

Gratuit

Plus d’infos au 09 66 83 70 50. .

Librairie L’Arbre à Palabres 3 bis rue du 26 Mars Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 66 83 70 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dédicace avec Michel de Caurel

L’événement Dédicace avec Michel de Caurel Ribérac a été mis à jour le 2026-06-19 par Val de Dronne