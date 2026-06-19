Cinéma en plein air Des Mignons et des Monstres Ribérac dimanche 26 juillet 2026.

Ribérac

Cinéma en plein air Des Mignons et des Monstres

7 Rue des Mobiles de Coulmiers Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 22:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Cinéma en plein air Séance payante

Vous pouvez réserver vos places en ligne ou les acheter sur place.

Début des séances à la tombée de la nuit (22h ou 21h30 après le 15 août).

En cas de mauvais temps, une salle de repli est prévue sur place ou à proximité.

Dans la majorité des cas, des assises sont prévues sur place mais si vous souhaitez amener chaises, coussins, plaids c’est possible ! .

7 Rue des Mobiles de Coulmiers Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 46 97

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English : Cinéma en plein air Des Mignons et des Monstres

L’événement Cinéma en plein air Des Mignons et des Monstres Ribérac a été mis à jour le 2026-06-19 par Val de Dronne