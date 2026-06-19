Cinéma en plein air Des Mignons et des Monstres Ribérac
Cinéma en plein air Des Mignons et des Monstres Ribérac dimanche 26 juillet 2026.
Ribérac
Cinéma en plein air Des Mignons et des Monstres
7 Rue des Mobiles de Coulmiers Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 22:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Cinéma en plein air Séance payante
Vous pouvez réserver vos places en ligne ou les acheter sur place.
Début des séances à la tombée de la nuit (22h ou 21h30 après le 15 août).
En cas de mauvais temps, une salle de repli est prévue sur place ou à proximité.
Dans la majorité des cas, des assises sont prévues sur place mais si vous souhaitez amener chaises, coussins, plaids c’est possible ! .
7 Rue des Mobiles de Coulmiers Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 46 97
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English : Cinéma en plein air Des Mignons et des Monstres
L’événement Cinéma en plein air Des Mignons et des Monstres Ribérac a été mis à jour le 2026-06-19 par Val de Dronne
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