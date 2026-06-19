Cinéma en plein air Vaiana Ribérac
Cinéma en plein air Vaiana Ribérac vendredi 7 août 2026.
Ribérac
Cinéma en plein air Vaiana
7 Rue des Mobiles de Coulmiers Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Cinéma en plein air Séance payante (5€) Film Vaiana
Début des séances à la tombée de la nuit
En cas de mauvais temps, une salle de repli est prévue sur place ou à proximité.
Dans la majorité des cas, des assises sont prévues sur place mais si vous souhaitez amener chaises, coussins, plaids c’est possible ! .
7 Rue des Mobiles de Coulmiers Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 46 97
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English : Cinéma en plein air Vaiana
L’événement Cinéma en plein air Vaiana Ribérac a été mis à jour le 2026-06-19 par Val de Dronne
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