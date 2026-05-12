Accueil à la Ferme Moulin à Huile de Noix , Potager et poules pondeuses dans le Ribéracois Ribérac
Accueil à la Ferme Moulin à Huile de Noix , Potager et poules pondeuses dans le Ribéracois Ribérac mardi 28 juillet 2026.
Ribérac
Accueil à la Ferme Moulin à Huile de Noix , Potager et poules pondeuses dans le Ribéracois
Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Au programme: visite du Moulin à Huile d’Annick à St Martial de Viveyrols et Le Potager de Cathia et Sylvain à Allemans
Prévoir de l’eau, des chaussures adaptées et un chapeau.
Partez à la découverte de nos producteurs ! En juillet et en août, les Offices de Tourisme du Périgord Inattendu vous proposent un programme de sorties à la découverte des producteurs et éleveurs du secteur, chez eux à la ferme! Au départ de Ribérac, sur réservation, en solo, en famille ou entre amis, venez avec votre propre véhicule (ou en covoiturage sur demande), accompagné par un professionnel du tourisme. A l’issue des visites, une dégustation ou un marché gourmand ou une halte dans la boutique du producteur vous sera proposé.
Ces visites sont gratuites.
Au programme: visite du Moulin à Huile d’Annick à St Martial de Viveyrols et Le Potager de Cathia et Sylvain à Allemans
Prévoir de l’eau, des chaussures adaptées et un chapeau. .
Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 03 10 contact@perigord-inattendu.fr
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English :
Program: visit Annick’s oil mill in St Martial de Viveyrols and Cathia and Sylvain’s vegetable garden in Allemans
Bring water, suitable footwear and a hat.
L’événement Accueil à la Ferme Moulin à Huile de Noix , Potager et poules pondeuses dans le Ribéracois Ribérac a été mis à jour le 2026-05-12 par Val de Dronne
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