Ribérac

Café des seniors

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 14:30:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Le café des seniors avec Cassiopea Apprendre à se consoler animé par une sociologue

Le café des seniors avec Cassiopea Apprendre à se consoler animé par une sociologue .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40

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English : Café des seniors

Seniors’ café with Cassiopea: Learning to console oneself led by a sociologist

L’événement Café des seniors Ribérac a été mis à jour le 2026-04-24 par Val de Dronne