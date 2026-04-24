Café des seniors Ribérac
Café des seniors Ribérac mardi 26 mai 2026.
Ribérac
Café des seniors
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 14:30:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Le café des seniors avec Cassiopea Apprendre à se consoler animé par une sociologue
Le café des seniors avec Cassiopea Apprendre à se consoler animé par une sociologue .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40
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English : Café des seniors
Seniors’ café with Cassiopea: Learning to console oneself led by a sociologist
L’événement Café des seniors Ribérac a été mis à jour le 2026-04-24 par Val de Dronne
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