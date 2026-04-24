Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café des seniors Ribérac

Café des seniors Ribérac

Café des seniors Ribérac mardi 26 mai 2026.

Adresse : 13 Place du Général de Gaulle

Ville : 24600 Ribérac

Département : Dordogne

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Ribérac

Café des seniors

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 14:30:00
fin : 2026-05-26

Date(s) :
2026-05-26

Le café des seniors avec Cassiopea Apprendre à se consoler animé par une sociologue
Le café des seniors avec Cassiopea Apprendre à se consoler animé par une sociologue   .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café des seniors

Seniors’ café with Cassiopea: Learning to console oneself led by a sociologist

L’événement Café des seniors Ribérac a été mis à jour le 2026-04-24 par Val de Dronne

À voir aussi à Ribérac (Dordogne)