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Soirée Périgord, terre d’humour Ribérac

Soirée Périgord, terre d’humour Ribérac

Soirée Périgord, terre d’humour Ribérac vendredi 22 mai 2026.

Adresse : 13 Place du Général de Gaulle

Ville : 24600 Ribérac

Département : Dordogne

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Ribérac

Soirée Périgord, terre d’humour

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Soirée Périgord, terre d’humour découvrez ou redécouvrez les citations humoristiques d’écrivains avec Patrick François.
A 18h à la médiathèque de Ribérac.
Soirée Périgord, terre d’humour découvrez ou redécouvrez les citations humoristiques d’écrivains avec Patrick François.
A 18h à la médiathèque de Ribérac.   .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20 

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English : Soirée Périgord, terre d’humour

Périgord, terre d’humour evening: discover or rediscover writers’ humorous quotations with Patrick François.
At 6pm at the Ribérac media library.

L’événement Soirée Périgord, terre d’humour Ribérac a été mis à jour le 2026-04-24 par Val de Dronne

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