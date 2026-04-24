Soirée Périgord, terre d’humour Ribérac
Soirée Périgord, terre d’humour Ribérac vendredi 22 mai 2026.
Ribérac
Soirée Périgord, terre d’humour
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Soirée Périgord, terre d’humour découvrez ou redécouvrez les citations humoristiques d’écrivains avec Patrick François.
A 18h à la médiathèque de Ribérac.
Soirée Périgord, terre d’humour découvrez ou redécouvrez les citations humoristiques d’écrivains avec Patrick François.
A 18h à la médiathèque de Ribérac. .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Périgord, terre d’humour
Périgord, terre d’humour evening: discover or rediscover writers’ humorous quotations with Patrick François.
At 6pm at the Ribérac media library.
L’événement Soirée Périgord, terre d’humour Ribérac a été mis à jour le 2026-04-24 par Val de Dronne
À voir aussi à Ribérac (Dordogne)
- Circuit des églises romanes du ribéracois Ribérac Dordogne 1 mai 2026
- Parcours VTT FFC N°8 au départ de Riberac Ribérac Dordogne 1 mai 2026
- Les Randos des Nounous Le Chemin des Abeilles Ribérac Dordogne 1 mai 2026
- Terra Aventura Ribérac la Contemporaine Ribérac Dordogne 1 mai 2026
- L’Improbal Espace André Malraux Ribérac 1 mai 2026