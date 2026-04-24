Ribérac

Soirée Périgord, terre d’humour

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Soirée Périgord, terre d’humour découvrez ou redécouvrez les citations humoristiques d’écrivains avec Patrick François.

A 18h à la médiathèque de Ribérac.

Soirée Périgord, terre d’humour découvrez ou redécouvrez les citations humoristiques d’écrivains avec Patrick François.

A 18h à la médiathèque de Ribérac. .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

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English : Soirée Périgord, terre d’humour

Périgord, terre d’humour evening: discover or rediscover writers’ humorous quotations with Patrick François.

At 6pm at the Ribérac media library.

L’événement Soirée Périgord, terre d’humour Ribérac a été mis à jour le 2026-04-24 par Val de Dronne