Ribérac

Atelier d’écriture Mots en partage

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-28

Mots en partage, atelier d’écriture pour adultes novices ou confirmés

Mots en partage, atelier d’écriture pour adultes novices ou confirmés .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

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English : Atelier d’écriture Mots en partage

Mots en partage, writing workshop for novice and experienced adults

L’événement Atelier d’écriture Mots en partage Ribérac a été mis à jour le 2026-04-24 par Val de Dronne