Atelier d’écriture Mots en partage Ribérac
Atelier d’écriture Mots en partage Ribérac samedi 23 mai 2026.
Ribérac
Atelier d’écriture Mots en partage
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-28
Mots en partage, atelier d’écriture pour adultes novices ou confirmés
Mots en partage, atelier d’écriture pour adultes novices ou confirmés .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
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English : Atelier d’écriture Mots en partage
Mots en partage, writing workshop for novice and experienced adults
L’événement Atelier d’écriture Mots en partage Ribérac a été mis à jour le 2026-04-24 par Val de Dronne
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