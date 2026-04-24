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Yoga du rire Ribérac

Yoga du rire Ribérac

Yoga du rire Ribérac vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 13 Place du Général de Gaulle

Ville : 24600 Ribérac

Département : Dordogne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Ribérac

Yoga du rire

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 14:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Yoga du rire avec Céline Savignac
Yoga du rire avec Céline Savignac   .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20 

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English : Yoga du rire

Laughter Yoga with Céline Savignac

L’événement Yoga du rire Ribérac a été mis à jour le 2026-04-24 par Val de Dronne

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