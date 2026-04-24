Ribérac

Yoga du rire

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 14:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Yoga du rire avec Céline Savignac

Yoga du rire avec Céline Savignac .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

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English : Yoga du rire

Laughter Yoga with Céline Savignac

L’événement Yoga du rire Ribérac a été mis à jour le 2026-04-24 par Val de Dronne