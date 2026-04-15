Atelier couture pour les séniors Résidence Autonomie Ribérac
Atelier couture pour les séniors Résidence Autonomie Ribérac mardi 26 mai 2026.
Ribérac
Atelier couture pour les séniors
Résidence Autonomie 7 Boulevard François Mitterrand Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 14:00:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Participez à un atelier couture en groupe pour les séniors à la Résidence Autonomie de Ribérac.
Thème du jour confection de bavoirs pour bébés
Sur inscription au 07 89 52 58 46
Participez à un atelier couture en groupe pour les séniors à la Résidence Autonomie de Ribérac.
Thème du jour confection de bavoirs pour bébés
Sur inscription au 07 89 52 58 46 .
Résidence Autonomie 7 Boulevard François Mitterrand Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 52 58 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier couture pour les séniors
Take part in a group sewing workshop for seniors at the Résidence Autonomie de Ribérac.
Today’s theme: making bibs for babies
Please register on 07 89 52 58 46
L’événement Atelier couture pour les séniors Ribérac a été mis à jour le 2026-04-15 par Val de Dronne
À voir aussi à Ribérac (Dordogne)
- Soirée ados Ombres et murmures Ribérac 24 avril 2026
- Atelier d’écriture Mots en partage Ribérac 25 avril 2026
- Café linguistique Ribérac 25 avril 2026
- Fête de la librairie indépendante Ribérac 25 avril 2026
- Circuit des églises romanes du ribéracois Ribérac Dordogne 1 mai 2026