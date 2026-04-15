Atelier couture pour les séniors Résidence Autonomie Ribérac

Ribérac

Atelier couture pour les séniors

Résidence Autonomie 7 Boulevard François Mitterrand Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 14:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Participez à un atelier couture en groupe pour les séniors à la Résidence Autonomie de Ribérac.

Thème du jour confection de bavoirs pour bébés

Sur inscription au 07 89 52 58 46

Participez à un atelier couture en groupe pour les séniors à la Résidence Autonomie de Ribérac.

Thème du jour confection de bavoirs pour bébés

Sur inscription au 07 89 52 58 46 .

Résidence Autonomie 7 Boulevard François Mitterrand Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 52 58 46

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English : Atelier couture pour les séniors

Take part in a group sewing workshop for seniors at the Résidence Autonomie de Ribérac.

Today’s theme: making bibs for babies

Please register on 07 89 52 58 46

L’événement Atelier couture pour les séniors Ribérac a été mis à jour le 2026-04-15 par Val de Dronne