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Atelier couture pour les séniors Résidence Autonomie Ribérac

Atelier couture pour les séniors Résidence Autonomie Ribérac

Atelier couture pour les séniors Résidence Autonomie Ribérac mardi 26 mai 2026.

Lieu : Résidence Autonomie

Adresse : 7 Boulevard François Mitterrand

Ville : 24600 Ribérac

Département : Dordogne

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Ribérac

Atelier couture pour les séniors

Résidence Autonomie 7 Boulevard François Mitterrand Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 14:00:00
fin : 2026-05-26

Date(s) :
2026-05-26

Participez à un atelier couture en groupe pour les séniors à la Résidence Autonomie de Ribérac.
Thème du jour confection de bavoirs pour bébés
Sur inscription au 07 89 52 58 46
Participez à un atelier couture en groupe pour les séniors à la Résidence Autonomie de Ribérac.
Thème du jour confection de bavoirs pour bébés
Sur inscription au 07 89 52 58 46   .

Résidence Autonomie 7 Boulevard François Mitterrand Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 52 58 46 

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English : Atelier couture pour les séniors

Take part in a group sewing workshop for seniors at the Résidence Autonomie de Ribérac.
Today’s theme: making bibs for babies
Please register on 07 89 52 58 46

L’événement Atelier couture pour les séniors Ribérac a été mis à jour le 2026-04-15 par Val de Dronne

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