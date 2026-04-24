Ribérac

Théâtre Quand le sans gain s’énerve

965 Place André Pradeau Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Théâtre Quand le sans gain s’énerve

Le Collectif des Professionnels de Ribérac et la troupe Théâtre au Bois de Bourg du Bost vous proposent Quand le sans gain s’énerve , une comédie hilarante d’Yvon Taburet. Spectacle au chapeau, buvette et snacks sur place.

Théâtre Quand le sans gain s’énerve

Le Collectif des Professionnels de Ribérac et la troupe Théâtre au Bois de Bourg du Bost vous proposent Quand le sans gain s’énerve , une comédie hilarante d’Yvon Taburet, à 20h à l’Espace André Malraux Spectacle au chapeau, buvette et snacks sur place, plus d’infos et réservations obligatoires avant le 27 mai au 06 45 29 69 80. .

965 Place André Pradeau Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 29 69 80

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English : Théâtre Quand le sans gain s’énerve

Theater Quand le sans gain s’énerve (When the no-win gets angry)

Le Collectif des Professionnels de Ribérac and the Théâtre au Bois troupe from Bourg du Bost present Quand le sans gain s?énerve , a hilarious comedy by Yvon Taburet. Hat-trick show, refreshments and snacks on site.

L’événement Théâtre Quand le sans gain s’énerve Ribérac a été mis à jour le 2026-04-24 par Val de Dronne