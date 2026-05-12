Ribérac

Accueil à la Ferme Glaces de la Ferme, ferme avicole et Apiculture en Ribéracois

Place de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 12:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Matin vers 10h30: visite de la Ferme des Glaces à CHAMPAGNE FONTAINES (robot de traite) puis repas et visite de la Ferme de Lasfayas à CELLES . A.M.: le Rucher d’Hervé à LA CHAPELLE MONTABOURLET

Inscription: 05 53 90 03 10

En juillet et en août, les Offices de Tourisme du Périgord Inattendu vous proposent un programme de sorties, gratuit, à la découverte des producteurs et éleveurs du secteur, chez eux à la ferme! Au départ de Ribérac, sur réservation, en solo, en famille ou entre amis, venez avec votre propre véhicule ou en covoiturage (sur demande), accompagné par un professionnel du tourisme. A l’issue des visites, une dégustation ou un marché gourmand ou une halte dans la boutique du producteur vous sera proposé. Au programme le matin vers 10h30: visite de la Ferme des Glaces à CHAMPAGNE FONTAINES (robot de traite) puis repas et visite de la Ferme de Lasfayas à CELLES . A 14h30 poursuite de la visite au Rucher d’Hervé à LA CHAPELLE MONTABOURLET

Inscription: 05 53 90 03 10. Poss de covoiturage/ poss de scinder la visite .

Place de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 03 10

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English :

Morning around 10:30: visit to Ferme des Glaces in CHAMPAGNE FONTAINES (milking robot), followed by lunch and a visit to Ferme de Lasfayas in CELLES . A.M.: le Rucher d’Hervé in LA CHAPELLE MONTABOURLET

Registration: 05 53 90 03 10

L’événement Accueil à la Ferme Glaces de la Ferme, ferme avicole et Apiculture en Ribéracois Ribérac a été mis à jour le 2026-05-12 par Val de Dronne