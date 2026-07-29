Les soirées piano bar Le Nouveau Royalty Le Nouveau Royalty Biarritz
vendredi 21 août 2026 · Le Nouveau Royalty · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Les soirées piano bar Le Nouveau Royalty
Le Nouveau Royalty 11 13 Place Georges Clemenceau Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Chaque vendredi et samedi soir, Le Nouveau Royalty vous invite à vivre une expérience unique avec son piano-bar festif.
Un pianiste-chanteur accompagne la soirée en revisitant les grands classiques de la chanson française et internationale dans une ambiance élégante, chaleureuse et conviviale.
Installez-vous autour du piano, profitez d’un dîner entre amis ou en famille, dégustez l’un de nos cocktails signature ou un verre de vin, et laissez-vous porter par la musique. Au fil de la soirée, l’ambiance s’intensifie, créant un véritable lieu de vie où gastronomie, musique et convivialité se rencontrent.
Que ce soit pour un dîner animé, un cocktail après le travail ou une soirée festive, les vendredis et samedis soirs au Royalty sont devenus un rendez-vous incontournable au coeur de Biarritz.
Le Royalty, un moment inoubliable autour d’un piano. .
Le Nouveau Royalty 11 13 Place Georges Clemenceau Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 24 45 62 leroyalty.biarritz@gmail.com
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English : Les soirées piano bar Le Nouveau Royalty
L’événement Les soirées piano bar Le Nouveau Royalty Biarritz a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Biarritz
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