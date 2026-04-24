Les Souterraines Annapurna Avrigney-Virey
Les Souterraines Annapurna Avrigney-Virey dimanche 31 mai 2026.
Avrigney-Virey
Les Souterraines Annapurna
Avrigney-Virey Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 18:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Spectacle, théâtre, à partir de 12 ans… Fin 1949, le bruit courait dans les milieux alpins d’une deuxième expédition française dans l’Himalaya. On voulait que la France tienne une place digne d’elle dans l’histoire de la conquête des plus hautes montagnes du monde. La conquête du premier 8 000 mètres de l’histoire était en marche. Au printemps 1950, ils étaient huit à partir de France dont Herzog leur chef d’expédition, Rébuffat, Couzy, Schatz, Lachenal et Terray. Le succès les attendait, mais à quel prix… Dans ce spectacle immersif, vous serez plongé·es au cœur de ce récit, sur les pentes de l’Annapurna, entre prouesse physique, héroïsme et folie. .
Avrigney-Virey 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 32 53 77 contact@lessouterraines.fr
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English : Les Souterraines Annapurna
L’événement Les Souterraines Annapurna Avrigney-Virey a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN
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