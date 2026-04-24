Avrigney-Virey

Les Souterraines Annapurna

Avrigney-Virey Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 18:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Spectacle, théâtre, à partir de 12 ans… Fin 1949, le bruit courait dans les milieux alpins d’une deuxième expédition française dans l’Himalaya. On voulait que la France tienne une place digne d’elle dans l’histoire de la conquête des plus hautes montagnes du monde. La conquête du premier 8 000 mètres de l’histoire était en marche. Au printemps 1950, ils étaient huit à partir de France dont Herzog leur chef d’expédition, Rébuffat, Couzy, Schatz, Lachenal et Terray. Le succès les attendait, mais à quel prix… Dans ce spectacle immersif, vous serez plongé·es au cœur de ce récit, sur les pentes de l’Annapurna, entre prouesse physique, héroïsme et folie. .

Avrigney-Virey 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 32 53 77 contact@lessouterraines.fr

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English : Les Souterraines Annapurna

L’événement Les Souterraines Annapurna Avrigney-Virey a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN