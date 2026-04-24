Avrigney-Virey

Les Souterraines Touché par les fées

Avrigney-Virey Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Spectacle, théâtre. Texte de Vincent Tiran. À partir de 15 ans… Dans une salle d’interrogatoire, un homme parle de cette aire de repos à la lisière d’une forêt, lieu de drague où les hommes se cherchent. Il y trouve un refuge, ses fantasmes et son goût de la solitude s’y heurtent. C’est sur ce lieu qu’un autre homme a été vu pour la dernière fois avant de disparaître. L’homme interrogé ne l’aurait pas vu ; pourtant, il se trouvait sur l’aire de repos la nuit de sa disparition. L’enquête est aussi labyrinthique que la forêt. Elle devient le récit des désirs, des manques, des illusions et des enchantements dans les forêts réelles ou imaginaires où l’on croit pouvoir trouver l’absolu. .

Avrigney-Virey 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 32 53 77 contact@lessouterraines.fr

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English : Les Souterraines Touché par les fées

L’événement Les Souterraines Touché par les fées Avrigney-Virey a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN