Les Souterraines Touché par les fées Avrigney-Virey
Les Souterraines Touché par les fées Avrigney-Virey dimanche 31 mai 2026.
Avrigney-Virey
Les Souterraines Touché par les fées
Avrigney-Virey Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Spectacle, théâtre. Texte de Vincent Tiran. À partir de 15 ans… Dans une salle d’interrogatoire, un homme parle de cette aire de repos à la lisière d’une forêt, lieu de drague où les hommes se cherchent. Il y trouve un refuge, ses fantasmes et son goût de la solitude s’y heurtent. C’est sur ce lieu qu’un autre homme a été vu pour la dernière fois avant de disparaître. L’homme interrogé ne l’aurait pas vu ; pourtant, il se trouvait sur l’aire de repos la nuit de sa disparition. L’enquête est aussi labyrinthique que la forêt. Elle devient le récit des désirs, des manques, des illusions et des enchantements dans les forêts réelles ou imaginaires où l’on croit pouvoir trouver l’absolu. .
Avrigney-Virey 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 32 53 77 contact@lessouterraines.fr
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English : Les Souterraines Touché par les fées
L’événement Les Souterraines Touché par les fées Avrigney-Virey a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN
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