Les souterraines Que le sang nettoie mes larmes Malbuisson
Les souterraines Que le sang nettoie mes larmes Malbuisson jeudi 28 mai 2026.
Malbuisson
Les souterraines Que le sang nettoie mes larmes
Lieu précisé lors de l’inscription Malbuisson Doubs
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28 22:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Festival de créations théâtrales.
Fasciné par les armes de guerre et inspiré par les auteurs de fusillades, il est équipé, entraîné… Se sachant désormais cerné par la police, il se retranche dans les sous-sol de si immeuble. L’heure de l’assaut, de la fuite, du massacre ? Certain de la menace qu’il peut encore représenter, il échafaude, il surveille…Quel dénouement pour conclure cette traque ?
A partir de 15 ans.
Réservation obligatoire, nombre de place limité. .
Lieu précisé lors de l’inscription Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 32 53 77 contact@lessouterraines.fr
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English : Les souterraines Que le sang nettoie mes larmes
L’événement Les souterraines Que le sang nettoie mes larmes Malbuisson a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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