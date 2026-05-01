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Les souterraines Que le sang nettoie mes larmes Malbuisson

Les souterraines Que le sang nettoie mes larmes Malbuisson jeudi 28 mai 2026.

Adresse : Lieu précisé lors de l'inscription

Ville : 25160 Malbuisson

Département : Doubs

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 8 8 Tarif réduit Tarif réduit

Malbuisson

Les souterraines Que le sang nettoie mes larmes

Lieu précisé lors de l’inscription Malbuisson Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28 22:00:00

Date(s) :
2026-05-28

Festival de créations théâtrales.
Fasciné par les armes de guerre et inspiré par les auteurs de fusillades, il est équipé, entraîné… Se sachant désormais cerné par la police, il se retranche dans les sous-sol de si immeuble. L’heure de l’assaut, de la fuite, du massacre ? Certain de la menace qu’il peut encore représenter, il échafaude, il surveille…Quel dénouement pour conclure cette traque ?
A partir de 15 ans.
Réservation obligatoire, nombre de place limité.   .

Lieu précisé lors de l’inscription Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 32 53 77  contact@lessouterraines.fr

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English : Les souterraines Que le sang nettoie mes larmes

L’événement Les souterraines Que le sang nettoie mes larmes Malbuisson a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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