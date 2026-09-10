Les souvenirs suspendus, Médiathèque Saint Nicolas, Laval
dimanche 4 octobre 2026 · Médiathèque Saint Nicolas · Laval
Informations pratiques
Les souvenirs suspendus Dimanche 4 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque Saint Nicolas Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:00:00+02:00
La médiathèque se transforme en espace d’exposition vivante. Chacun laisse une trace de son passage : photo, dessin, mot, citation, conseil de lecture….
Médiathèque Saint Nicolas Le Palindrome – Centre Multi Activités – 225 avenue de Tours – 53000 Laval Laval 53000 Kellermann Mayenne Pays de la Loire 0243498585 https://labib.agglo-laval.fr/les-bibs/laval-saint-nicolas
Biblis en folie 2026
©Laval agglo
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