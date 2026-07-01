Les Stages de Théâtre d’été de la Troupe de la Dame Blanche à Bon-Encontre ! Bon-Encontre

Informations pratiques

Bon-Encontre

Les Stages de Théâtre d’été de la Troupe de la Dame Blanche à Bon-Encontre !

Route de Paradou Bon-Encontre Lot-et-Garonne

Tarif : 110 – 110 – 110 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Stage théâtre d’été (4 jours) avec la troupe de la Dame Blanche diction, voix, improvisation, jeux scéniques et création d’un mini-spectacle présenté au public le vendredi au Centre Culturel de Delbès (Bon-Encontre). Goûter fourni chaque jour.

Inscription et renseignements 05 53 96 97 99

Ils ont du talent, des idées, de l’humour et l’envie de créer et de jouer ?

Rejoignez en juillet, l’équipe de la Dame Blanche

pour 4 jours de formation, de création, de cohésion loin des réseaux sociaux et dans une bonne humeur communicative !

Le matin de 10h à 12h

Exercices de diction, travail sur la voix, improvisations,

jeux scéniques, ludiques et humoristiques !

L’après-midi de 14h à 17h

Mise en application de la formation du matin dans le but de créer un mini-spectacle qui sera joué sur scène, en public, le vendredi en fin de journée.

6-12 ans 7-10 juillet ou 21-24 juillet, 10h-17h.

13-17 ans 28-31 juillet, 10h-17h.

(Seul le repas du vendredi midi peut être pris sur place. Goûter fourni tous les jours par la troupe.)

Inscription et renseignements 05 53 96 97 99 .

Route de Paradou Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 96 97 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Stages de Théâtre d’été de la Troupe de la Dame Blanche à Bon-Encontre !

Summer theater course (4 days) with the Dame Blanche troupe: diction, voice, improvisation, stage games and creation of a mini-show presented to the public on Friday at the Centre Culturel de Delbès (Bon-Encontre). Snacks provided daily.

Registration and information: 05 53 96 97 99

L’événement Les Stages de Théâtre d’été de la Troupe de la Dame Blanche à Bon-Encontre ! Bon-Encontre a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Agen