Les Superbes Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Les Superbes

Mardi 7 juillet 2026 à partir de 16h et à partir de 19h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Performance mode, entrée libre sur réservation.

A lʼinvitation du Festival de Marseille, et en résonance avec Le Grand Défilé, la chorégraphe et metteuse en scène Édith Amsellem mène un cycle d’ateliers avec un groupe de personnes âgées des Maisons du bel âge qui donnera lieu à un spectacle.







Les Superbes détourne la forme du défilé de mode pour en faire un dispositif théâtral où l’apparition des corps agit comme un acte d’énonciation et de présence. Sur un catwalk, les personnes se racontent à travers démarches, postures et récits de soi. Les corps avancent, les vêtements convoquent des souvenirs, les gestes laissent affleurer des fragments de vie.



Apparaître devient alors un geste de dignité et l’expression d’une puissance collective partagée.







En partenariat avec les Maisons du bel âge et avec le soutien du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Fashion performance, free admission with reservation.

L’événement Les Superbes Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille